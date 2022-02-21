Молодой тигр погиб в схватке с более крупным хищником в Хабаровском крае

Фото: @amurtigercenter

Возле поселка Южный в районе имени Лазо Хабаровского края обнаружен труп молодого тигра. Хищник, скорее всего, погиб от ран, полученных в схватке с более крупным самцом.

Труп животного передали на экспертизу в центр «Амурский тигр». Сотрудники охотнадзора Хабаровского края провели внешний осмотр прямо на месте событий. Он показал наличие многочисленных рваных ран.

— По следам, в том числе крови, оставленным тигром, удалось установить приблизительную картину произошедшего в лесу. Молодой тигр вступил в поединок с более крупным самцом, размер отпечатка его передней лапы составляет 12,5 сантиметра. Силы оказались не равны и победитель ушёл, а проигравший, получив многочисленные раны, остался на поле брани. Спустя несколько дней он вышел на дорогу, где и умер, – рассказали в центре «Амурский тигр».

Труп молодого тигра отправили на экспертизу. Специалистам предстоит установить точную причину смерти.

В начале февраля в Пожарском районе Приморского края легковая машина насмерть сбила амурского тигра. В январе в Хабаровском крае локомотив сбил амурского тигра.