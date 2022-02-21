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21февраля
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Молодой тигр погиб в схватке с более крупным хищником в Хабаровском крае

После поединка его нашли мёртвым на дороге

Молодой тигр погиб в схватке с более крупным хищником в Хабаровском крае
Фото: @amurtigercenter

Возле поселка Южный в районе имени Лазо Хабаровского края обнаружен труп молодого тигра. Хищник, скорее всего, погиб от ран, полученных в схватке с более крупным самцом.

Труп животного передали на экспертизу в центр «Амурский тигр». Сотрудники охотнадзора Хабаровского края провели внешний осмотр прямо на месте событий. Он показал наличие многочисленных рваных ран.

— По следам, в том числе крови, оставленным тигром, удалось установить приблизительную картину произошедшего в лесу. Молодой тигр вступил в поединок с более крупным самцом, размер отпечатка его передней лапы составляет 12,5 сантиметра. Силы оказались не равны и победитель ушёл, а проигравший, получив многочисленные раны, остался на поле брани. Спустя несколько дней он вышел на дорогу, где и умер, – рассказали в центре «Амурский тигр».

Труп молодого тигра отправили на экспертизу. Специалистам предстоит установить точную причину смерти.

В начале февраля в Пожарском районе Приморского края легковая машина насмерть сбила амурского тигра. В январе в Хабаровском крае локомотив сбил амурского тигра.

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#животные #природа #происшествия #экология

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Комментарии
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  • FыR-FыR

    FыR-FыR
    4 часа назад

    Жаль, хороший был тигр, ему бы жить да жить, кабанчиков кушать, гулять по лесам.

  • холостяк

    холостяк
    2 часа назад

    А что то по фото, похоже как переехали машиной?

  • Дрын

    Дрын
    1 час назад

    холостяк 1 час назад

    А что то по фото, похоже как переехали машиной?

    Ну да ты же самый крутой иксперд по собакам, сразу определил по фото что машина переехала.Не то что спецы побыввашие на месте и воочию видевшие.ты и по собачей проблеме такой же иксперд.

  • Алиса65

    Алиса65
    55 минут назад

    Тигр действительно похож на умершего от болезни или от удара автомобиля. После драки с другим тигром должны быть рваные раны, клоки шерсти. Может это не тот тигр?

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