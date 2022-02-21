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21февраля
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сегодня, 09:37 1

Китайские яблоки снова начнут привозить в Россию

Ограничение на ввоз этих фруктов перестало действовать 20 февраля

Китайские яблоки снова начнут привозить в Россию
Фото: pixabay.com

С 20 февраля перестало действовать ограничение на ввоз в Россию семечковых культур из Китая, в частности яблок и груш. Об этом рассказали в управлении Россельхознадзора по Амурской области.

«Решение принято по результатам проведенной с компетентным ведомством КНР работы, рассмотрения представленных китайской стороной материалов о предприятиях-производителях семечковых культур, а также их мест хранения и упаковки», – сообщили в ведомстве.

Там напомнили, что запрет на ввоз семечковых культур действовал с 10 августа 2019 года. Он был введён из-за того, что участились случаи ввоза заражённых опасными болезнями растений фруктов из КНР.

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#Китай #российская власть #сельское хозяйство

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Комментарии
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  • Алиса65

    Алиса65
    1 час назад

    А чьими сейчас торгуют? Такая гадость...

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