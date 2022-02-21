В преддверии Дня защитника Отечества в Амурской области пересчитали мужчин

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Всего через пару дней все россияне будут отмечать праздник – День защитника Отечества. Специалисты Амурстата подготовили интересную статистику о мужчинах Амурской области.

Так, по данным ведомства, на начало 2021 года численность мужчин в Приамурье составила 370,1 тысячи человек (47,3 % от всех жителей области). Из этого числа почти две трети в трудоспособном возрасте (16-60 лет), при этом каждый третий из них – молодой (16-29 лет).

Отмечается, что в регионе преобладают женщины: их приходится 1 112 на 1 000 мужчин. Такая разница достигается в большей степени за счёт женщин старших пенсионных возрастов.

— Перевес женщин в старших возрастных группах вызван более высоким уровнем смертности мужчин. В трудоспособных возрастах уровень смертности мужчин в три раза выше, чем у женщин, – сообщают в ведомстве.

При этом среди амурчан трудоспособного возраста на 1 000 мужчин приходится 896 женщин.

По данным статистики, средняя продолжительность жизни мужчины в Амурской области – 62,3 года, а средний возраст амурчанина 36 лет.

По данным Всероссийской переписи населения 2010 года, 63,5 % мужчин в возрасте от 16 лет состояли в браке (в том числе 12,8 % не регистрировали свои отношения), 24,9 % никогда не состояли в браке, 7,4 % составили разведенные, 3,5 % – вдовцы.

В Амурстате отмечают, что мужчины экономически более активны, чем женщины: 70,7 % из них работают (среди женщин этот показатель ниже – 56,3 %).

Перевес в сторону мужчин наблюдется в строительстве, добыче полезных ископаемых, обеспечении электроэнергией, газом, паром и кондиционировании воздуха. Мужчины чаще задействованы на работах с вредными и опасными условиями труда (в 3,2 раза чаще, чем женщины).

Вместе с тем, уровень образования в среднем выше у женщин.

— Перепись 2010 года показала, что из 1 000 мужчин в возрасте 10 лет и старше 153 имеют высшее и послевузовское образование, 313 – незаконченное высшее и среднее специальное, 81 – начальное профессиональное, 181 – общее среднее и 262 – неполное среднее и начальное (у женщин соответственно 203, 359, 51, 143 и 234). На 1 000 мужчин в возрасте старше 20 лет приходится 13 кандидатов и докторов наук, – рассказали в Амурстате.

72 % мужчин в Приамурье имеют один источник дохода, 26 % – два, и только 1 % – три. Основным источником по-прежнему является трудовая деятельность (52 %), а также пенсии (кроме пенсий по инвалидности) – 26 %, личное подсобное хозяйство – 14 %, стипендия – 2 %.

В Амурстате также рассказали, что три тысячи домохозяйств в регионе – это семьи, где есть только отцы и дети (без матери).