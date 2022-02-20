В Амурской области сгорело крупное фермерское хозяйство

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Сегодня утром, в 5:52, сообщили о пожаре на территории крестьянско-фермерского хозяйства в селе Чесноково Михайловского района. На место выдвинулся дежурный караул пожарной части № 62 села Поярково, сообщает Амурский центр ГЗ и ПБ.

Под навесом сильно горела сельхозтехника. Спасатели начали тушить пожар, при этом вызвав подмогу из сёл Поярково и Новочесноково. Всего на месте работали девять человек и три автоцистерны. Открытое горение специалисты ликвидировали около часа, ещё пять часов они проливали и разбирали конструкции. Только в 12:30 пожарные вернулись в свои подразделения.

Стихия уничтожила восемь комбайнов, четыре трактора, два посевных комплекса и пять машин. Однако огнеборцам удалось уберечь другие строения, они спасли технику на сумму около 30 миллионов рублей.

В ведомстве полагают, что причиной случившегося может быть поджог.