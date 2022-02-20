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сегодня, 15:30 1

Российские хоккеисты в матче за золото Олимпиады уступили финнам

Матч закончился со счётом 1:2

Российские хоккеисты в матче за золото Олимпиады уступили финнам
Фото: olympic_russia

В воскресенье, 20 февраля, в Пекине прошёл хоккейный матч между Россией и Финляндией. На кону стояли золотые медали Олимпиады 2022 года. К сожалению, по истечении трёх периодов матч закончился со счётом 1:2 не в нашу пользу.

После первого периода россияне вели со счётом 1:0. Во втором периоде финны собрались и забили на 24 минуте первую шайбу. В третьем периоде россияне, несмотря на серьёзное сопротивление, пропустили ещё одну шайбу. Как итог – наши хоккеисты завоевали «серебро» этой Олимпиады, а финны увезут домой «золото».

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#Олимпиада-2022 #спорт

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Комментарии
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  • uytr73

    uytr73
    1 час назад

    ну кто бы сомневался

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