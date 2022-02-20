В Благовещенске прошли соревнования по ралли

Фото: Екатерина Ласая

В минувшую субботу, 19 февраля, на Астрахановских лугах около Благовещенска было по-настоящему шумно. Там проходил 2 этап ралли-спринта. Организатор соревнований – региональная общественная организация автомобильного спорта Амурской области.

— В этом году много нового. Например, мы проводим ралли-спринт для всех желающих принять участие автовладельцев. Главное преимущество – это тест-драйв авто на специально подготовленной скользкой трассе под контролем служб безопасности и под чётким контролем организаторов соревнований. Для новичков мы проводим обучение, где действующие спортсмены делятся опытом, как выровнять машину, если тебя занесло, с учётом привода, дают советы и рекомендации. Ещё одно новшество этого года, это выделенный в отдельную группу женский зачет. Всё больше женщин приходят к нам с просьбой обучения экстремальному вождению, чтобы более уверенно чувствовать себя на дороге. Также в этом году мы приобрели новое оборудование – с виду простое электронное табло, но это полноценная GPS-телеметрия мирового уровня. Теперь стартовый сигнал даёт не человек, а техника, на которой загорается зелёный сигнал. В итоговых результатах исключаются ошибки так называемого человеческого фактора, – рассказал председатель региональной общественной организации автомобильного спорта Анатолий Ветров.

Соревнования проводились в пяти категориях. Итоговая таблица ниже.

На этом соревнования не закончились. На следующих выходных, 26 и 27 февраля, на Астрахановских лугах состоится масштабная гонка. Её участниками статут не только амурчане, но и представители Приморья, Хабаровска, Читы и других городов. Там пройдут соревнования для подготовленных «боевых» автомобилей на Кубок региональной организации автоспорта Амурской области.