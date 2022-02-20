Почти восемь миллионов рублей потратили на детские площадки в Райчихинске

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Вопросы социально-экономического развития города Райчихинска обсудили мэр города Татьяна Родионова и губернатор Амурской области Василий Орлов.

Как отметил глава региона, такие встречи стали редкими из-за коронавируса, но работа со всеми муниципалитетами продолжается.

Татьяна Родионова рассказала, что до 2025 года планируется провести реконструкцию школы № 1, а также реконструировать группы дошкольного образования в посёлке Широком. В 2022 году будет продолжен ремонт в бассейне ДЮСШ № 3, строительство стадиона и благоустройство территории гимназии № 8.

Губернатор поручил зампреду правительства и министру образования и науки Светлане Яковлевой проработать возможность провести помимо запланированных работ замену окон в гимназии № 8.

— Впервые за много лет были выделены средства, почти восемь миллионов рублей, на приобретение детских площадок для дошкольных учреждений. Всё приобрели, как только будет тепло – всё установим. Перед приобретением советовались с родителями и работниками образовательных учреждений, – рассказала мэр города Татьяна Родионова.

Благодаря нацпроектам «Культура» и «Жильё и городская среда» планируют провести ремонт фасада и благоустройство прилегающей территории детской школы искусств, благоустроить сквер имени Гагарина, дворы.

Кроме того, проводится модернизация хлебозавода, продукцией которого питаются как жители самого Райчихинска, так и соседних муниципалитетов. За 2020-2021 годы приобрели 10 автобусов для местного пассажирского предприятия. За счёт областного бюджета были приобретены пять единиц спецтехники, которые сейчас задействованы на очистке улиц.

Постоянно проводится работа по ремонту и обновлению городских коммуникаций.

— Были проблемные вопросы – теплоизоляция труб в посёлке Широкий. В прошлом году более километра труб мы изолировали, – рассказала Татьяна Родионова. – В последние четыре года очень много сделано по линии ЖКХ. Заменены сети, впервые на шести котельных заменили котельное оборудование. Учитывая то, что высокий износ, работы ещё очень много.