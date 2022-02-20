16-летний амурчанин обвиняется в незаконном обороте наркотиков

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16-летний житель Ромненского района предстанет перед судом за незаконное приобретение и хранение наркотиков в крупном размере без цели сбыта, сообщает следственное управление Следственного комитета по Амурской области.

В ноябре прошлого года подросток пришёл на участок, где росла дикорастущая конопля, и собрал более полутора килограммов наркосодержащего растения, что является крупным размером. Когда он возвращался домой, его задержали полицейские. Расследование закончено, далее уголовное дело будет рассматривать суд.

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Кристина Хасуева