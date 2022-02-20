В Амурской области коммунальщики вернули людям деньги, полученные незаконно

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Прокуратура Архаринского района провела проверку исполнения законодательства в ресурсоснабжающей организации «ЖКХ Архара», сообщает пресс-служба прокуратуры Амурской области.

В 2020 году руководитель компании принял административный регламент «на предоставление услуг выдачи технических условий на подключение (технологическое присоединение) объектов капитального строительства к централизованным сетям холодного водоснабжения и водоотведения», который нарушил положения закона.

После проверки нормативно-правовой акт отменили. Также сотрудники прокуратуры установили, что с 2020 года организация брала с заявителей плату за составление технической документации, что было незаконно. В итоге руководителя компании привлекли к дисциплинарной ответственности. Кроме того, шести жителям Архары компания вернула деньги.