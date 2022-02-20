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20февраля
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сегодня, 13:20 0

В Белогорске управляющая компания устранила нарушения после вмешательства прокуратуры

В отношении её директора возбудили дело об административном правонарушении

В Белогорске управляющая компания устранила нарушения после вмешательства прокуратуры
Фото: pixabay.com

В Белогорске городская прокуратура провела проверку по поводу нарушений при содержании многоквартирного дома, сообщает прокуратура Амурской области.

Местная жительница обратилась к прокурору области Александру Бучману во время личного приёма. Женщина, проживающая по адресу улица Кирова, дом 225А, рассказала, что в подвале их дома есть мусор и запах сырости, а возле первого подъезда в бетонной ёмкости находится жидкость, которая испаряется, из-за чего влажность была повышена. При проверке всё подтвердилось, руководителю управляющей компании внесли представление.

После этого работники убрали весь мусор и откачали грунтовые воды из дренажного колодца. Кроме того, в отношении директора УК возбудили дело об административном правонарушении.

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#Белогорск #происшествия #ЖКХ

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