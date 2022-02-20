Главы дальневосточных регионов заявляют о готовности принимать беженцев с Донбасса

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Так, губернатор Еврейской автономной области Ростислав Гольдштейн на своей личной инстаграм-странице написал о том, что регион готов принять и разместить беженцев из ДНР и ЛНР. В регионе планируют создать шесть пунктов временного размещения граждан и составить список вакантных в регионе рабочих мест.

Глава Якутии Айсен Николаев заявил, что регион готов принять не менее 1,5 тысячи беженцев. Как сообщают РИА Новости, пункты размещения будут развернуты в районах Южной Якутии.

Напомним, что накануне стало известно о том, что началась массовая эвакуация жителей Донбасса в Россию. Людей вывозят в Ростовскую область.