Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2022, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-79702 от 18.12.2020 г., выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
20февраля
Предыдущая новость Следующая новость
сегодня, 14:26 2

Главы дальневосточных регионов заявляют о готовности принимать беженцев с Донбасса

Об этом заявили губернаторы Якутии, ЕАО и Амурской области

Главы дальневосточных регионов заявляют о готовности принимать беженцев с Донбасса
Фото: goldshtein_rostislav

В воскресенье, 20 февраля, губернатор Амурской области Василий Орлов заявил о готовности принять в регионе беженцев с Донбасса. Об этом же объявили и главы соседних с Приамурьем регионов.

Так, губернатор Еврейской автономной области Ростислав Гольдштейн на своей личной инстаграм-странице написал о том, что регион готов принять и разместить беженцев из ДНР и ЛНР. В регионе планируют создать шесть пунктов временного размещения граждан и составить список вакантных в регионе рабочих мест.

Глава Якутии Айсен Николаев заявил, что регион готов принять не менее 1,5 тысячи беженцев. Как сообщают РИА Новости, пункты размещения будут развернуты в районах Южной Якутии.

Напомним, что накануне стало известно о том, что началась массовая эвакуация жителей Донбасса в Россию. Людей вывозят в Ростовскую область.

Просмотров всего: 171

#губернатор #областная власть #Украина

распечатать

Фотогалерея

Общество

Почти восемь миллионов рублей потратили на детские площадки в Райчихинске
Общество

Амурская область добивается «цифровой зрелости»
Власть 5

Амурская область готова принять беженцев с Донбасса
Коронавирус 8

Василий Орлов считает, что снижение темпов вакцинации напрямую связано с распространением «омикрона»
Комментарии
Показать все (2)
  • Алиса65

    Алиса65
    1 час назад

    Не делай добра – не получишь зла.Эти беженцы всем недовольны - помогают им мало, цены у нас высокие за проезд в маршрутке, продукты невкусные, вещи не качественные. А помогать им, оказывается, обязанность России, т. к. в конфликте они винят как Украину, так и Россию. В общем - это тот самый гость, что хуже татарина...

  • Monarch

    Monarch
    21 минута назад

    Ну так пусть у себя на дачах и своих квартирах беженцев и размещают, кормят и одевают их. А еще у нас профицит рабочих мест и дефицит рабочих рук - иначе как объяснить такие громкие заявления

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь