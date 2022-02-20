Амурская область добивается «цифровой зрелости»

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По итогам 2021 года по показателям «цифровой зрелости» Амурская область заняла 61 место среди всех субъектов России и восьмое – среди регионов Дальнего Востока.

При этом, как пояснил министр цифрового развития и связи области Денис Земнухов, на уровень «цифровой зрелости» оказывают влияние показатели по каждой из отраслей: от образования до медицины.

— В образовании – это ведение цифрового профиля ученика. Чем больше учеников образовательных организаций от общего числа школьников имеют данный профиль, тем выше процент достижения «цифровой зрелости». Однако очень важно, как вносятся показатели, и насколько они соответствуют методике. Например, цифровые профили учеников уже доступны в региональной системе образования, которая известна родителям и ученикам под названием «Сетевой Город. Образование», её внедрили в прошлом году. Однако, бывает, не хватает каких-то мелочей, например, нормативного правового акта регионального уровня по ведению этих профилей. В сфере транспорта одним из показателей является наличие или отсутствие в автобусах систем безналичной оплаты или видеонаблюдения. Здесь тоже есть свои трудности, потому что это дополнительные расходы перевозчиков. Мы сейчас проводим целевые встречи с отраслевыми органами власти, разъясняем состав их показателей, помогаем определиться с первоочередными мерами по их улучшению, – рассказал Денис Земнухов.

В правительстве региона поясняют, что в Стратегию цифровой трансформации, разработанную профильным министерством, включили все 38 показателей «цифровой зрелости». Работа проводится по разным направлениям, в частности на базе амурского минздрава создается call-центр. Министерство цифрового развития и связи готовит дорожную карту «быстрых побед». Она включает в себя очередности действий для отраслевых органов власти, которые помогут Приамурью улучшить позиции в рейтинге «цифровой зрелости» без серьёзных затрат со стороны бюджета.

— С учетом имеющегося у Амурской области потенциала пока наша позиция «цифровой зрелости» недостаточно высокая. Минцифры необходимо правильно расставить приоритеты и усилить работу в данном направлении. Дополнительное финансирование в случае необходимости область выделит, но средства – это только инструмент, в первую очередь нужно работать с людьми, – сказал Василий Орлов.