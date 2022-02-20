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20февраля
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сегодня, 11:59 5

Амурская область готова принять беженцев с Донбасса

Об этом заявил губернатор Приамурья Василий Орлов

Амурская область готова принять беженцев с Донбасса
Фото: va.orlov

В воскресенье, 20 февраля, на своей личной инстаграм-страничке губернатор Амурской области Василий Орлов написал о том, что регион готов принять на своей территории беженцев из ЛНР и ДНР.

«Мы никогда не были в стороне от проблем и бед людей. Учитывая непростые события в ЛНР и ДНР, мы сейчас просчитываем свои возможности и готовы принять людей, вынужденных покинуть территорию Украины, у себя в области. Количество и условия обсуждаем. Мы в беде не бросаем!», – написал он.

Отметим, что накануне появилась информация о массовой эвакуации людей с Донбасса в Россию.

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#губернатор #областная власть #Украина

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Комментарии
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  • Paster

    Paster
    3 часа назад

    Помнится мы их уже принимали, интересно хоть кто-то остался?

  • sadam_1974

    sadam_1974
    2 часа назад

    им тут и не надо оставаться. Слишком мы разные. Пережить как-то остроту момента. а потом рассортироваться - кто куда.

  • DimonS

    DimonS
    1 час назад

    А они работать будут? Или на подачки жить будут, которые больше моей зарплаты?

  • Sergey Nifashev

    Sergey Nifashev
    53 минуты назад

    Само собой разумеющееся заявление губернатора.

  • Обыкновенный медвежонок

    Обыкновенный медвежонок
    12 минут назад

    Новосельцев,вы деньги сдавали?

    Да сдавал,сдавал.

    Это вы на Сирию с Ливией сдавали, а на ДНР ещё не сдали.

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