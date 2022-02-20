Амурская область готова принять беженцев с Донбасса

Фото: va.orlov

В воскресенье, 20 февраля, на своей личной инстаграм-страничке губернатор Амурской области Василий Орлов написал о том, что регион готов принять на своей территории беженцев из ЛНР и ДНР.

«Мы никогда не были в стороне от проблем и бед людей. Учитывая непростые события в ЛНР и ДНР, мы сейчас просчитываем свои возможности и готовы принять людей, вынужденных покинуть территорию Украины, у себя в области. Количество и условия обсуждаем. Мы в беде не бросаем!», – написал он.

Отметим, что накануне появилась информация о массовой эвакуации людей с Донбасса в Россию.