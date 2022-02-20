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сегодня, 11:50 0

Благовещенец проведёт в колонии за умышленное убийство 14 лет

Суд проходил с участием присяжных заседателей

Благовещенец проведёт в колонии за умышленное убийство 14 лет
Фото: pixabay.com

40-летнего жителя Благовещенска признали виновным в умышленном убийстве. Преступление мужчина совершил во время условно-досрочного освобождения, сообщает прокуратура Амурской области.

Благовещенца признали виновным в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшим по неосторожности смерть человека. Между потерпевшим и осуждённым был конфликт, причина его не уточняется. В июне 2020 года злоумышленник несколько раз ударил тяжёлым предметом по голове своего оппонента. Мужчина умер в больнице, не приходя в сознание.

Присяжные заседатели согласились с государственным обвинителем в том, что амурчанин не заслуживает снисхождения. Суд назначил виновнику 14 лет лишения свободы в исправительной колонии особого режима с отбыванием первых пяти лет в тюрьме и ограничением свободы на полтора года.

Приговор пока не вступил в законную силу.

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#криминал #происшествия

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