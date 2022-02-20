В Свободненском районе в результате ДТП автомобиль опрокинулся на крышу

Фото: dpscontrol_amurskaya_oblast

В воскресенье, 20 февраля, в амурских соцсетях появились видео, сделанные в Свободненском районе. На кадрах видно, что на трассе недалеко от посёлка Юхта-3 перевернулся белый автомобиль иностранного производства.

Судя по видео, ДТП произошло рано утром или ночью. На одном из видео видно, что на месте происшествия работают сотрудники ГИБДД.

Информации о пострадавших пока нет.

Корреспонденты Амур.инфо ждут комментарий от областного управления ГИБДД.