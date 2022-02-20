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20февраля
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сегодня, 12:18 0

В Свободненском районе в результате ДТП автомобиль опрокинулся на крышу

Авария произошла недалеко от посёлка Юхта-3

В Свободненском районе в результате ДТП автомобиль опрокинулся на крышу
Фото: dpscontrol_amurskaya_oblast

В воскресенье, 20 февраля, в амурских соцсетях появились видео, сделанные в Свободненском районе. На кадрах видно, что на трассе недалеко от посёлка Юхта-3 перевернулся белый автомобиль иностранного производства.

Судя по видео, ДТП произошло рано утром или ночью. На одном из видео видно, что на месте происшествия работают сотрудники ГИБДД.

Информации о пострадавших пока нет.

Корреспонденты Амур.инфо ждут комментарий от областного управления ГИБДД.

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#ДТП #транспорт #происшествия #Свободный

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