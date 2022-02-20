На федеральной трассе в Амурской области перевернулась машина

Фото: pixabay.com

В субботу, 19 февраля, на федеральной трассе «Лена» в Тындинском районе произошло ДТП, в результате которого перевернулась иномарка. Чтобы достать из неё людей, пришлось обратиться за помощью к спасателям.

— Водитель, управляя автомобилем иностранного производства, не справился с управлением, совершил съезд с дороги вправо с последующим опрокидыванием. К месту ДТП выехали огнеборцы 3-й пожарно-спасательной части Тынды. Прибывшие на место происшествия пожарные провели деблокирование пострадавшей, – рассказали в пресс-службе главного управления МЧС России по Амурской области. Отметим, что авария произошла на 143-м километре федеральной автодороги «Лена».

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Юлия Медведева