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В Благовещенске собрали тонны вторсырья во время акции «Город берегу. РазДельный сбор»

Также набралось четыре коробки игрушек, которые отвезут в детские дома

В Благовещенске собрали тонны вторсырья во время акции «Город берегу. РазДельный сбор»
Фото: pixabay.com

Вчера, в субботу, 19 февраля, около ОКЦ прошла акция «Город берегу. РазДельный сбор». Благовещенцы принесли тонны вторсырья, сообщает городская администрация.

Горожане привезли полторы тонны макулатуры. Все батарейки уместились в 18 пятилитровых бутылках. Пластиковых бутылок собрали на один большой и два маленьких бигбэга, целлофановых пакетов – на один бигбэг, бахил – на 16 пакетов по 140 и 240 литров. Все привезённые жестяные банки и крышки поместились в 20 мешках, пластиковые крышки и отходы бытовой химии – в 20 пакетах по 140 литров. Также собрали четыре пакета объёмом 140 литров небутылочного пластика.

Кроме того, горожане приносили и игрушки, четыре коробки отправятся в детские дома. Такая акция проходит в Благовещенске каждую третью субботу месяца, её организует региональное отделение Ассоциации в сфере экологии и защиты окружающей среды «РазДельный Сбор» при поддержке администрации, городского отдела по делам молодежи, Общественно-культурного центра и ГСТК.

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#мэрия #экология

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