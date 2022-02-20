В Благовещенске собрали тонны вторсырья во время акции «Город берегу. РазДельный сбор»

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Вчера, в субботу, 19 февраля, около ОКЦ прошла акция «Город берегу. РазДельный сбор». Благовещенцы принесли тонны вторсырья, сообщает городская администрация.

Горожане привезли полторы тонны макулатуры. Все батарейки уместились в 18 пятилитровых бутылках. Пластиковых бутылок собрали на один большой и два маленьких бигбэга, целлофановых пакетов – на один бигбэг, бахил – на 16 пакетов по 140 и 240 литров. Все привезённые жестяные банки и крышки поместились в 20 мешках, пластиковые крышки и отходы бытовой химии – в 20 пакетах по 140 литров. Также собрали четыре пакета объёмом 140 литров небутылочного пластика.

Кроме того, горожане приносили и игрушки, четыре коробки отправятся в детские дома. Такая акция проходит в Благовещенске каждую третью субботу месяца, её организует региональное отделение Ассоциации в сфере экологии и защиты окружающей среды «РазДельный Сбор» при поддержке администрации, городского отдела по делам молодежи, Общественно-культурного центра и ГСТК.