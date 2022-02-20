В Свободном ребёнка сбили на пешеходном переходе

Фото: pixabay.com

Вчера, 19 февраля, инстаграм-паблик @dpscontrol_amurskaya_oblast опубликовал ролик, на кадрах которого отчётливо видно, как машина сбивает на пешеходном переходе ребёнка в городе Свободный.

В начале ролика заметно, что для ребёнка загорается зелёный сигнал светофора, и по дороге, идущей параллельно пешеходному переходу, начинают двигаться автомобили. С неё начал сворачивать серый автомобиль. Водитель, по какой-то причине не заметив ребёнка, сбил его с ног. После этого пострадавший подросток самостоятельно встал и отошёл от машины.

В областном управлении ГИБДД сообщили, что информации об этом происшествии им не поступило, ДТП с пострадавшими не зарегистрировано.