Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2022, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-79702 от 18.12.2020 г., выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
20февраля
Предыдущая новость Следующая новость
сегодня, 10:28 0

В Свободном ребёнка сбили на пешеходном переходе

Дорогу он переходил на «зелёный»

В Свободном ребёнка сбили на пешеходном переходе
Фото: pixabay.com

Вчера, 19 февраля, инстаграм-паблик @dpscontrol_amurskaya_oblast опубликовал ролик, на кадрах которого отчётливо видно, как машина сбивает на пешеходном переходе ребёнка в городе Свободный.

В начале ролика заметно, что для ребёнка загорается зелёный сигнал светофора, и по дороге, идущей параллельно пешеходному переходу, начинают двигаться автомобили. С неё начал сворачивать серый автомобиль. Водитель, по какой-то причине не заметив ребёнка, сбил его с ног. После этого пострадавший подросток самостоятельно встал и отошёл от машины.

В областном управлении ГИБДД сообщили, что информации об этом происшествии им не поступило, ДТП с пострадавшими не зарегистрировано.

Просмотров всего: 94

#дети #ДТП #происшествия #транспорт #Свободный

распечатать


Происшествия 13

Началась массовая эвакуация жителей Донбасса в Россию
Происшествия 4

В Благовещенске двое разбойников изрезали мужчину и похитили у него банковскую карту
Происшествия 1

В Амурской области закончилось расследование дела женщины-наркокурьера
Происшествия

Благовещенец пытался убить знакомого топором
Комментарии
Показать все (0)
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь