Российские олимпийцы поднялись на 8 место в медальном зачёте

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По итогам 19 февраля россияне на Олимпиаде в Пекине завоевали «золото», две серебряные медали и одну бронзовую. Таким образом в медальном зачёте россияне занимают восьмую строчку – в активе команды шесть золотых медалей. При этом по общему количеству медалей мы вторые: Норвегия – 35 медалей, Россия – 31 медаль, Германия и США по 24 медали.

Безоговорочным триумфатором этой Олимпиады стал Александр Большунов. Вчера он принёс в копилку сборной ещё одно золото в лыжном марафоне. Отметим, что из-за погодных условий гонку сократили с 50 километров до 28,5. По итогам Олимпиады Александр Большунов завоевал три золотых медали (у сборной их всего шесть), серебряную медаль и бронзовую. Итого пять олимпийских медалей в Пекине и девять за всю карьеру! В этом же лыжном марафоне за медали бился и Иван Якимушкин. Он отстал от Большунова всего на 5,5 секунды и стал серебряным призёром соревнований.

По-настоящему «жаркими» были соревнования пар в фигурном катании. Перед выходом китайских спортсменов (а их выступление было последним, так как у них было больше всех балов по итогам короткой программы) россияне занимали первые три строчки турнирной таблицы. После выступления спортсменов из Поднебесной в итоговом зачёте россияне заняли второе, третье и четвёртое место. Итог соревнований решили сотые баллов! Евгения Тарасова и Владимир Морозов завоевали «серебро» и уступили китайцам всего 0,63 балла. Бронзовую медаль в копилку сборной принесли Анастасия Мишина и Александр Гилямов. Четвёртыми стали Александра Бойкова и Дмитрий Козловский.

Сегодня, 20 февраля, последний соревновательный день пекинской Олимпиады. Церемонию закрытия в 21:00 по амурскому времени можно будет посмотреть на федеральных каналах.

Сегодня болеем за наших бобслеистов, горнолыжников, лыжников и хоккеистов (которые, кстати, будут бороться за золото в матче с Финляндией).