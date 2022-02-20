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20февраля
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сегодня, 09:04 0

В Благовещенске продолжается «Тайна вечной мерзлоты»

Выставка резьбы по бивню мамонта продлится до 25 февраля

В Благовещенске продолжается «Тайна вечной мерзлоты»

В Благовещенском доме ремёсел проходит персональная выставка Ивана Горохова, на которой представлены работы из бивня мамонта, рога снежного барана и лося. Корреспондент Амур.инфо побывала на этой выставке.

— Мастер Иван Горохов родом из Якутии, по национальности он юкагир. Два года назад переехал в Благовещенск, где, вдохновившись нашей амурской природой, не похожей на якутскую, продолжает творить, создавать резные изделия, – рассказывает методист городского дома культуры и дома ремёсел Татьяна Ковалёва. – На выставке представлены не только традиционные персонажи: овцебыки, саблезубые медведи, бегущие мамонты, но и работы, выполненные в иной технике, как, например, серия «Чужие», где собраны миниатюры более современных и даже заграничных персонажей. Все изделия очень тонко проработаны.

На представленном на выставке парусном судне даже тончайшие канаты вырезаны из бивня мамонта. Нос корабля украшает фигура женщины с маленькой, величиной всего с рисовое зёрнышко, птичкой в руке. А на мастер-классе в день открытия выставки Иван Горохов вырезал крохотные миниатюры кувшина с розой и мамонта, размеры которых составляют не более сантиметра.

На выставке кроме различных миниатюр представлены также женские украшения из бивня мамонта, оружие, а также инструменты, которыми мастер Иван Горохов создаёт всю эту красоту.

— Здесь представлена работа «Царь-рыба», которую мастер изготовил на всероссийский конкурс «Дальний Восток мастеровой» и занял первое место, – продолжает Татьяна Ковалёва.

Кроме того, впечатляет и барельеф на срезе бивня, где изображены медведи, мамонты и овцебык.

Для благовещенцев не менее интересна миниатюра пограничника с собакой, которую мастер создал, вдохновившись атмосферой амурского приграничного города.

Выставка будет работать в доме ремёсел до 25 февраля.

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#культура #лонгрид

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