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20февраля
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Умер народный артист России Геннадий Юхтин

Он не дожил до 90-летия чуть больше месяца

Умер народный артист России Геннадий Юхтин
Фото: Pinterest.at

Директор Гильдии актеров Валерия Гущина сообщила прессе, что на 90-м году жизни скончался народный артист России Геннадий Юхтин. Он умер в больнице.

Неделю назад появилась информация, что актёр находится в клинике в тяжёлом состоянии. Другие подробности не известны.

Геннадий Юхтин родился 30 марта 1932 года в селе Чубовка недалеко от Самары, в десять лет мальчик осиротел и попал в детский дом, где со временем стал участвовать в художественной самодеятельности. С первого раза поступил во ВГИК, впервые появился на экране в ленте «Дело Румянцева», с тех пор всю жизнь был занят в труппе Театра-студии киноактера. Известен ролями в фильмах «Чужая родня», «Весна на Заречной улице», «Баллада о солдате», «Увольнение на берег», «Неуловимые мстители», «Туманность Андромеды», «Ошибка резидента», «Братья Карамазовы», «Сибириада», «Михайло Ломоносов», «Петербургские тайны», «Исаев», «Каменская» и других. Всего на счету Юхтина – роли в более чем 120 картинах и сериалах.

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#культура #память

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