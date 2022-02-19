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19февраля
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сегодня, 16:30 0

Более 27 тысяч амурчан сдали тесты на COVID-19 за неделю

Всего в области работает 307 инфекционных бригад

Более 27 тысяч амурчан сдали тесты на COVID-19 за неделю
Фото: amurzdrav.ru

Министр здравоохранения Амурской области Светлана Леонтьева отметила, что на уходящей неделе тесты на коронавирус сдали более 27 тысяч амурчан. И это только в медорганизациях, подведомственных минздраву области. Ежедневно в каждой городской поликлинике принимают в среднем до полутора тысяч звонков, врача на дом вызывают от 200 до 250 пациентов.

— Всего в области создано 307 инфекционных бригад, в том числе 85 педиатрических, привлечено 414 врачей, 623 среднего медицинского персонала, 125 студентов и ординаторов Амурской медакадемии, 233 волонтёра, – рассказала Светлана Леонтьева. – Работу скорой медицинской помощи обеспечивают 89 выездных бригад, из них 58 инфекционных бригад, дополнительно привлечено 10 инфекционных бригад.

В области продолжают функционировать 8 инфекционных и 7 провизорных госпиталей на 1550 коек для госпитализации больных коронавирусной инфекцией и пневмониями. На лечении в медицинских организациях, подведомственных министерству здравоохранения Амурской области, находятся 10 349 пациентов с СOVID-19 и пневмониями. На стационарном лечении 11,3 % заболевших, на амбулаторном – 88,7%. Свободный коечный фонд составляет 20 %. На кислородной поддержке сейчас пребывает 320 человек, детей на кислородной поддержке нет. На аппарате ИВЛ находятся 14 пациентов (детей, беременных и послеродовых женщин нет), в реанимации 29 человек, сообщает министерство здравоохранения Амурской области.

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#COVID 19 #здоровье #медицина

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