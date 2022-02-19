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19февраля
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сегодня, 15:55 1

Василий Орлов считает, что снижение темпов вакцинации напрямую связано с распространением «омикрона»

В амурском правительстве обсудили темпы вакцинации от COVID-19

Василий Орлов считает, что снижение темпов вакцинации напрямую связано с распространением «омикрона»
Фото: amurzdrav.ru

О снижении темпов вакцинации от новой коронавирусной инфекции в Амурской области рассказала министр здравоохранения региона Светлана Леонтьева. На сегодня полный курс вакцинации от COVID-19 прошло 75,6 % населения от плана. От совокупного взрослого населения процент охвата составляет 60,5 %.

— В общей сложности на этой неделе на дому привито всего 98 человек, в общественных местах 241 человек, 2548 человек мы ревакцинировали, – рассказала глава амурского минздрава. – Цифры ниже, чем на предыдущих неделях, и всё из-за того, что заболеваемость у нас начала расти не только в крупных городах, но и в малых населённых пунктах.

— Снижение темпов вакцинации напрямую связано с распространением «омикрона». Многие уже переболели или болеют в лёгкой форме. Антитела у них сформированы, поэтому смысла сейчас идти делать прививку люди не видят, – подчеркнул губернатор Василий Орлов.

На сегодняшний день в наличии в медорганизациях области 124 680 доз вакцины четырех видов. Всего в регион поступило 635 450 доз вакцины от COVID-19. Первый компонент вакцины «Спутник-М», предназначенной для подростков от 12 до 17 лет, реализован практически полностью. План по вакцинации не выполнил только Магдагачинский район. В Благовещенске, тем временем, началась вакцинация подростков вторым компонентом, сообщает министерство здравоохранения Амурской области.

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#COVID 19 #губернатор #здоровье #медицина #областная власть

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Комментарии
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  • Обыкновенный медвежонок

    Обыкновенный медвежонок
    1 час назад

    Вот и Владимир Вольфович в курсе.

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