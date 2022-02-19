Две амурские семьи, пострадавшие от паводка, получили компенсацию с помощью прокуратуры
Общая сумма компенсации за утраченное имущество составила более 1,2 миллиона рублей
Двое жителей села Владимировка, чьим семьям отказали в получении выплат за утрату имущества в результате летнего паводка 2021 года, обратились в прокуратуру Благовещенского района. Прокуратура провела проверку.
Было установлено, что одна из заявительниц – инвалид 2 группы. На момент паводка её семья из семи человек проживала в частном жилом доме. В результате паводка всё имущество семьи было полностью утрачено.
Дом, в котором проживала вторая заявительница и трое её несовершеннолетних детей также находились в зоне паводка. Сообщается, что амурчане потеряли имущество первой необходимости.
Обеим пострадавшим отказали в компенсационных выплатах, так как у них и членов их семей на момент ЧС не было регистрации по месту жительства.
Прокурор Благовещенского района обратился в суд с исковыми заявлениями о признании граждан пострадавшими от паводка и возложении на уполномоченные органы обязанности предоставить им положенные компенсационные выплаты.
После вмешательства прокуратуры обе семьи получили все положенные выплаты на общую сумму более 1,2 миллиона рублей.
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