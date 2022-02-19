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19февраля
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сегодня, 15:18 0

Две амурские семьи, пострадавшие от паводка, получили компенсацию с помощью прокуратуры

Общая сумма компенсации за утраченное имущество составила более 1,2 миллиона рублей

Две амурские семьи, пострадавшие от паводка, получили компенсацию с помощью прокуратуры
Фото: Амур.инфо

Двое жителей села Владимировка, чьим семьям отказали в получении выплат за утрату имущества в результате летнего паводка 2021 года, обратились в прокуратуру Благовещенского района. Прокуратура провела проверку.

Было установлено, что одна из заявительниц – инвалид 2 группы. На момент паводка её семья из семи человек проживала в частном жилом доме. В результате паводка всё имущество семьи было полностью утрачено.

Дом, в котором проживала вторая заявительница и трое её несовершеннолетних детей также находились в зоне паводка. Сообщается, что амурчане потеряли имущество первой необходимости.

Обеим пострадавшим отказали в компенсационных выплатах, так как у них и членов их семей на момент ЧС не было регистрации по месту жительства.

Прокурор Благовещенского района обратился в суд с исковыми заявлениями о признании граждан пострадавшими от паводка и возложении на уполномоченные органы обязанности предоставить им положенные компенсационные выплаты.

После вмешательства прокуратуры обе семьи получили все положенные выплаты на общую сумму более 1,2 миллиона рублей.

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#Благрайон #закон #помощь #большая вода

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