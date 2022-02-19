В Амурской области хотят возобновить трудовые соревнования в сельском хозяйстве

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Предложение о возобновлении трудовых соревнований высказал зампред правительства – министр сельского хозяйства Амурской области Олег Турков.

Планируется, что в соревнованиях будут участвовать как районы, сельхозпредприятия, так и отдельные представители аграрных профессий – животноводы, растениеводы. По итогам года будет выбрано лучшее агропредприятие, а также лучшие по профессии, например, агроном, зоотехник, инженер, механизатор, оператор машинного доения, сообщает пресс-служба правительства Амурской области.

— Поддерживаю. Благодаря труду наших сельхозпредприятий, организаций, хозяйств, всех профессионалов, кто вовлечён в эту сферу деятельности, агропромышленный комплекс Амурской области устойчиво развивается и показывает хорошие результаты. Проведение трудового соревнования, считаю, способствует повышению статуса и престижа работы в отрасли, росту профессионализма, популяризации опыта эффективного ведения сельскохозяйственного производства, – заявил губернатор Василий Орлов.