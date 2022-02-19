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19февраля
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сегодня, 14:21 0

Василий Орлов рассказал о планах по улучшению условий обучения детей в амурских школах

Национальный проект «Образование» реализуется в области четвёртый год

Василий Орлов рассказал о планах по улучшению условий обучения детей в амурских школах
Фото: pixabay.com

В Амурской области четвёртый год подряд реализуется национальный проект «Образование».

— Самоцель реализации национального проекта заключается не просто в ремонтах учебных заведений и не в темпах освоения финансирования, мы должны сделать так, чтобы выделенные средства работали, в первую очередь, на качество образования. Вот, что главное. Нужно, чтобы благодаря полученным знаниям дети стремились проявить себя, активно участвовали в конкурсах. Для этого и создается необходимая инфраструктура, – подчеркнул Василий Орлов.

Так, в 2021 году в амурских школах открыто 29 центров «Точка роста», таким образом, общее количество таких центров в регионе возросло до 97. Кроме того, модернизировано 11 спортзалов в сельских школах, в 48 образовательных организациях создана цифровая образовательная среда. В школе-интернате села Ивановка появился пятый в области центр для детей с ограниченными возможностями здоровья «Доброшкола». Также в минувшем учебном году в Тынде запущен центр цифрового образования «IT-куб» (для Приамурья он третий по счёту). Кроме того, продолжают свою работу открытые в предыдущие годы дом научной коллаборации, центр выявления и поддержки одаренных детей «Вега», Центр опережающей профессиональной подготовки, сеть детских технопарков «Кванториум-28», в составе которой два стационарных центра и два мобильных.

В текущем году в школах области заработают еще 29 «Точек роста», новый «IT-куб» откроется в Белогорске, в четырех колледжах будет модернизировано 12 мастерских, 30 образовательных организаций получат новое компьютерное оснащение в рамках проекта «Цифровая образовательная среда», обновление спортзала ждут восемь сельских школ, сообщает пресс-служба правительства Амурской области.

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#областная власть #образование #губернатор

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