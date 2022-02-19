Началась массовая эвакуация жителей Донбасса в Россию

Несмотря на то, что обещанного американскими властями 16 февраля вторжения России на Украину не случилось, ситуация в Донбассе резко ухудшилась. Власти самопровозглашённых Донецкой и Луганской народных республик сообщают о десятках инцидентов с нарушением украинскими военными режима прекращения огня.

Как сообщают представители ЛНР и ДНР в совместном центре контроля и координации режима прекращения огня (СЦКК), огонь ведётся уже вторые сутки. Обстреляно несколько населённых пунктов, есть пострадавшие среди мирного населения. Стреляют из миномётов и артиллерийских орудий, есть информация о диверсиях на газопроводе.

Украинская сторона категорически отрицает ведение огня и утверждает, что ополченцы Донбасса открыли огонь первыми. Так или иначе, власти ДНР и ЛНР с разрешения российского правительства начали эвакуацию в Ростовскую область женщин, детей и стариков. Здесь опасаются, что Киев может начать масштабную операцию в Донбассе.

Беженцев вывозят с Донбасса автобусами, планируется привлечь железнодорожный транспорт. Президент России Владимир Путин распорядился в течение нескольких дней обеспечить всех беженцев финансовой помощью в размере по 10 тысяч рублей на человека.

МЧС России развёртывает пункты временного размещения в Ростовской области, решается вопрос об эвакуации беженцев и в другие регионы страны.