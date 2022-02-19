Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2022, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-79702 от 18.12.2020 г., выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
19февраля
Предыдущая новость Следующая новость
сегодня, 13:49 1

В Благовещенске прошёл I Фестиваль ГТО среди семейных команд

Результаты фестиваля станут известны 20 февраля

В Благовещенске прошёл I Фестиваль ГТО среди семейных команд
Фото: blagoveshchensk.rf

В Благовещенске прошёл I Фестиваль ГТО среди семейных команд. В фестивале приняли участие десять семей, сообщили в мэрии города.

Участников соревнований приветствовала заместитель главы города Виктория Хопатько. Она отметила, что очень важно поддерживать здоровый образ жизни в каждой семье, и именно в семье зарождается любовь к спорту всех последующих поколений.

Участникам состязаний предстояло выполнить творческое задание и пройти полосу препятствий, показав свою силу, выносливость и гибкость в разных упражнениях. Узнать результаты фестиваля можно будет уже 20 февраля.

Также в ходе фестиваля посол ГТО в Амурской области Александр Синьков наградил обладателей знаков отличия ГТО по итогам 2021 года.

Кроме того, на празднике спорта поощрили и участников соревнования, объединившего представителей учреждений и организаций города. Грамоты, кубки и дипломы победителям и призёрам вручил обладатель официального статуса «Лицо ГТО» города Благовещенска Алексей Лопатин.

Просмотров всего: 83

#спорт

распечатать


Спорт

На Олимпиаде в Пекине россияне завоевали ещё одну медаль
Спорт 1

В Благовещенске открылся виртуальный музей спорта
В России и мире

Ляйсан Утяшева рассказала, как её похитили в детстве из-за проблем отца
Общество 3

В Чигирях построят региональный физкультурно-оздоровительный центр
Комментарии
Показать все (1)
  • Виталий Злочевский

    Виталий Злочевский
    44 минуты назад

    молодцы!

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь