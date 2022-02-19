В Благовещенске прошёл I Фестиваль ГТО среди семейных команд. В фестивале приняли участие десять семей, сообщили в мэрии города.

Участников соревнований приветствовала заместитель главы города Виктория Хопатько. Она отметила, что очень важно поддерживать здоровый образ жизни в каждой семье, и именно в семье зарождается любовь к спорту всех последующих поколений.

Участникам состязаний предстояло выполнить творческое задание и пройти полосу препятствий, показав свою силу, выносливость и гибкость в разных упражнениях. Узнать результаты фестиваля можно будет уже 20 февраля.

Также в ходе фестиваля посол ГТО в Амурской области Александр Синьков наградил обладателей знаков отличия ГТО по итогам 2021 года.

Кроме того, на празднике спорта поощрили и участников соревнования, объединившего представителей учреждений и организаций города. Грамоты, кубки и дипломы победителям и призёрам вручил обладатель официального статуса «Лицо ГТО» города Благовещенска Алексей Лопатин.