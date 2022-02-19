Прокуратура Мазановского района обязала подрядчика заменить окна в одной из амурских школ

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Прокуратура Мазановского района провела проверку исполнения законодательства в Увальской школе. Коммерческая организация по договору подряда должна была в срок до 10 августа 2021 года заменить в школе деревянные окна на пластиковые, но сделала это лишь частично.

Прокуратура установила, что в конце мая 2021 года школа заключила три государственных контракта с коммерческой организацией на замену деревянных окон на пластиковые на первом, втором и третьем этажах здания. Однако подрядчики к дате окончания срока договора – 10 августа 2021 года – выполнили работы лишь на 23 %, при этом заменили окна только на первом этаже школы, а на втором и третьем – нет.

В отношении генерального директора компании возбудили дело об административном правонарушении. Суд требования прокурора удовлетворил, генеральный директор был признан виновным в совершении административного правонарушения, и ему назначено наказание в виде штрафа на сумму в 53,4 тысячи рублей. После этого оставшиеся окна в школе подрядчики заменили, сообщает прокуратура Амурской области.