В Амурской области готовят изменения в региональные законы о регулировании численности безнадзорных животных

Фото: Пресс-служба правительства Амурской области

Управление ветеринарии и министерство сельского хозяйства Амурской области готовят изменения в региональное законодательство в части регулирования численности безнадзорных животных.

— Суть изменений в том, что будут пересмотрены нормативы расчёта безнадзорных животных. На сегодня федеральных методик нет, и поэтому каждый субъект принимает решение исходя из особенностей и количества животных. За счёт увеличения численности признания безнадзорных животных будут увеличены в три раза расценки на отлов, содержание, ветеринарные процедуры и транспортировку, – отметил зампред регионального правительства – министр сельского хозяйства Олег Турков. – Финансирование соответственно планируется увеличить на эти цели в три раза. Сегодня в бюджете заложено 15 миллионов рублей, нужно будет порядка 45 миллионов рублей. Мы в ближайшее время внесём эти предложения на рассмотрение депутатов Законодательного Собрания Амурской области. Надеемся, что они будут поддержаны. Кроме этого, большое значение имеет работа по внесению изменений на федеральном уровне, свои предложения мы туда тоже направили. Помимо этого, ведётся работа по обеспечению муниципалитетов спецтранспортом для транспортировки животных из районов и округов в межмуниципальные приюты. Сейчас ведётся мониторинг потребности в таком спецтранспорте.

По словам Олега Туркова, межмуниципальные приюты для животных планируется создать в городах Шимановск, Свободный и Тында, а также в Белогорском муниципальном округе и в Тамбовском районе. Они будут принимать отловленных животных также и с соседних территорий, сообщает пресс-служба правительства Амурской области.

— Процесс организации сети приютов требует времени. Для регулирования численности безнадзорных животных на сегодняшний день в муниципалитетах ведётся работа по обустройству мест их временного содержания. Там обеспечивается ветеринарное обслуживание, питание. Самое главное, что животные изымаются из среды обитания, особенно крупные и агрессивные особи. Кроме этого, почти все муниципальные образования области уже заключили договоры с зоозащитными организациями и индивидуальными предпринимателями на отлов и временное содержание безнадзорных животных, – отметил Олег Турков.