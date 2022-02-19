Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2022, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-79702 от 18.12.2020 г., выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
19февраля
Предыдущая новость Следующая новость
сегодня, 11:58 0

Портрет Леонида Куравлёва заметили в кабинете ПЦР-тестирования в китайской Маньчжурии

Персонаж советской комедии призывает китайских пациентов хранить деньги в юанях

Портрет Леонида Куравлёва заметили в кабинете ПЦР-тестирования в китайской Маньчжурии
Фото: Biang.ru

Во время показа сюжета на тему массового ПЦР-тестирования по телевидению в китайском городе Маньчжурия некоторые зрители обратили внимание на портрет актёра Леонида Куравлёва в образе своего персонажа из советского фильма «Иван Васильевич меняет профессию».

Портрет артиста висел на стене кабинета административного здания, которое временно переоборудовали в пункт ПЦР-тестирования.

Квартирный вор-рецидивист Жорж Мирославский, которого играл Леонид Куравлёв, призывает с портрета, причём, на русском языке, хранить деньги в юанях.

«Это же Куравлёв? Из фильма «Иван Васильевич меняет профессию»? Типа «Товарищи, храните ваши деньги в китайских юанях, если конечно они у вас есть!»», – отметил в комментариях в соцсети один из блогеров.

Кстати, на фотографии вместо советских рублей герой фильма держит китайские юани, сообщает сайт Biang.ru.

Просмотров всего: 140

#COVID 19 #кино #Китай

распечатать


Культура

Скончался народный артист России Борис Невзоров
Коронавирус 6

Бизнес-омбудсмен попросил губернатора снять ограничения с работы ночных баров
Коронавирус 2

Темпы заболеваемости COVID-19 в Амурской области снижаются

Коронавирус

В Амурской области три учреждения для пожилых и инвалидов переходят на карантин

Комментарии
Показать все (0)
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь