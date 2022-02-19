Портрет Леонида Куравлёва заметили в кабинете ПЦР-тестирования в китайской Маньчжурии

Фото: Biang.ru

Во время показа сюжета на тему массового ПЦР-тестирования по телевидению в китайском городе Маньчжурия некоторые зрители обратили внимание на портрет актёра Леонида Куравлёва в образе своего персонажа из советского фильма «Иван Васильевич меняет профессию».

Портрет артиста висел на стене кабинета административного здания, которое временно переоборудовали в пункт ПЦР-тестирования. Квартирный вор-рецидивист Жорж Мирославский, которого играл Леонид Куравлёв, призывает с портрета, причём, на русском языке, хранить деньги в юанях. «Это же Куравлёв? Из фильма «Иван Васильевич меняет профессию»? Типа «Товарищи, храните ваши деньги в китайских юанях, если конечно они у вас есть!»», – отметил в комментариях в соцсети один из блогеров. Кстати, на фотографии вместо советских рублей герой фильма держит китайские юани, сообщает сайт Biang.ru.

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#COVID 19 #кино #Китай

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Виктория Большакова