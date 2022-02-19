На Олимпиаде в Пекине россияне завоевали ещё одну медаль

В пятницу, 18 февраля, российский спортсмен Сергей Ридзик стал бронзовым призёром в ски-кроссе, а мужская хоккейная команда, обыграв шведов со счётом 2:1 в напряжённой серии буллитов, вышла в финал.

В целом пятнадцатый день Олимпийских игр стал насыщенным на события.

Российские фигуристы Евгения Тарасова и Владимир Морозов по итогам короткой программы у спортивных пар занимают второе место, уступив всего 0,16 балла китайской паре Суй Вэньцзин и Хань Цун. Третье место занимают наши спортсмены Анастасия Мишина и Александр Галлямов. Четвёртый результат принадлежит также российским фигуристам Александре Бойковой и Дмитрию Козловскому.

Биатлонистка Кристина Резцова стала пятой в масс-старте. Она допустила шесть промахов, но хорошо шла по дистанции. В мужском масс-старте лучший результат для россиян принадлежит Александру Логинову, занявшему 15-е место.

Среди конькобежцев на дистанции 1000 метров лучший результат российской команды показал Виктор Муштаков, он стал восьмым.

В первых двух заездах женских экипажей-двоек в бобслее наши спортсменки заняли промежуточное девятое и четырнадцатое место.

По итогам четырнадцати медальных дней на счету команды ОКР пять золотых, девять серебряных и тринадцать бронзовых наград. Таким образом, в медальном зачёте Россия находится на девятом месте, сообщает Олимпийский комитет России.

В субботу, 19 февраля, в предпоследний день Олимпиады разыграют девять комплектов медалей, наши спортсмены примут участие в шести соревнованиях. Россияне поборются за медали в командном зачёте горнолыжного спорта, в масс-старте на 50 километров в лыжных гонках среди мужчин, в масс-старте в конькобежном спорте (мужчины и женщины), а также в заездах женских экипажей-двоек в бобслее. Кроме того, сегодня наши фигуристы выступят с произвольной программой, по итогам которой определятся сильнейшие среди спортивных пар.