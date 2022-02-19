Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2022, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-79702 от 18.12.2020 г., выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
19февраля
Предыдущая новость Следующая новость
сегодня, 10:59 0

Скончался народный артист России Борис Невзоров

Актёр умер из-за коронавируса

Скончался народный артист России Борис Невзоров
Фото: Антон Новодережкин/ТАСС

Советский и российский актёр, народный артист РФ Борис Невзоров умер в возрасте 72 лет. По словам директора Малого театра, причина смерти – коронавирусная инфекция, сообщает ТАСС.

Борис Невзоров родился 18 января 1950 года в станице Староминской Краснодарского края. Зрители знают и любят его персонажей из кинофильмов и театральных постановок. Он снимался в фильмах «Люди на болоте», «Наводнение», «У попа была собака…», «Россия молодая», «Майор», сериалах «Каменская», «Марш Турецкого», «Последний министр» и других. В театре играл в спектаклях «Ревизор», «Волки и овцы», «Маскарад» и других. В 2011 году ему присвоено звание народного артиста РФ. С 2005 года был актёром Малого театра, преподавал в ГИТИСе.

Просмотров всего: 500

#культура #COVID 19 #память

распечатать


Коронавирус

Портрет Леонида Куравлёва заметили в кабинете ПЦР-тестирования в китайской Маньчжурии
Коронавирус 6

Бизнес-омбудсмен попросил губернатора снять ограничения с работы ночных баров
Коронавирус 2

Темпы заболеваемости COVID-19 в Амурской области снижаются

Коронавирус

В Амурской области три учреждения для пожилых и инвалидов переходят на карантин

Комментарии
Показать все (0)
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь