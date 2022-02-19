Скончался народный артист России Борис Невзоров

Фото: Антон Новодережкин/ТАСС

Борис Невзоров родился 18 января 1950 года в станице Староминской Краснодарского края. Зрители знают и любят его персонажей из кинофильмов и театральных постановок. Он снимался в фильмах «Люди на болоте», «Наводнение», «У попа была собака…», «Россия молодая», «Майор», сериалах «Каменская», «Марш Турецкого», «Последний министр» и других. В театре играл в спектаклях «Ревизор», «Волки и овцы», «Маскарад» и других. В 2011 году ему присвоено звание народного артиста РФ. С 2005 года был актёром Малого театра, преподавал в ГИТИСе.