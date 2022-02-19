Бизнес-омбудсмен попросил губернатора снять ограничения с работы ночных баров
После отмены QR-кодов предприниматели ждут дальнейших послаблений
Уполномоченный по защите прав предпринимателей по Амурской области Борис Белобородов обратился к губернатору Василию Орлову с предложением снять ограничения по режиму работы ночных и караоке-баров, танцевальных площадок и кальянных. Предложение поступило после отмены в регионе системы QR-кодов.
Бизнес-омбудсмен от имени предпринимателей области просит отменить ограничения в режиме работы общепита в ночное время, так как считает, что клиенты этих заведений крайне малочисленны, в их число не входят группы риска – дети, несовершеннолетние и граждане предпенсионного и пенсионного возраста.
По мнению предпринимателей, в сложившихся условиях ограничения по режиму работы ночного общепита, запрет на деятельность кальянных, караоке-баров и танцевальных площадок являются избыточными мерами. А возобновление их деятельности будет способствовать восстановлению экономической активности в Амурской области, сообщает пресс-служба бизнес-омбудсмена.
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