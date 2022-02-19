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19февраля
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сегодня, 10:33 6

Бизнес-омбудсмен попросил губернатора снять ограничения с работы ночных баров

После отмены QR-кодов предприниматели ждут дальнейших послаблений

Бизнес-омбудсмен попросил губернатора снять ограничения с работы ночных баров
Фото: pixabay.com

Уполномоченный по защите прав предпринимателей по Амурской области Борис Белобородов обратился к губернатору Василию Орлову с предложением снять ограничения по режиму работы ночных и караоке-баров, танцевальных площадок и кальянных. Предложение поступило после отмены в регионе системы QR-кодов.

Бизнес-омбудсмен от имени предпринимателей области просит отменить ограничения в режиме работы общепита в ночное время, так как считает, что клиенты этих заведений крайне малочисленны, в их число не входят группы риска – дети, несовершеннолетние и граждане предпенсионного и пенсионного возраста.

По мнению предпринимателей, в сложившихся условиях ограничения по режиму работы ночного общепита, запрет на деятельность кальянных, караоке-баров и танцевальных площадок являются избыточными мерами. А возобновление их деятельности будет способствовать восстановлению экономической активности в Амурской области, сообщает пресс-служба бизнес-омбудсмена.

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#COVID 19 #бизнес #экономика

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Комментарии
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  • Undertaker

    Undertaker
    2 часа назад

    И как мигрантам без кальяных, никак, газмяс и хуснуллинские завозчики мигрантов пусть и спонсируют

  • Евгений Волков

    Евгений Волков
    1 час назад

    Сопрано и не переставало работать.

  • Undertaker

    Undertaker
    1 час назад

    Видимо вы чаще захаживаете за сладкоголосыми девица и, чем Борис. Борис, ты не прав, ммм

  • Евгений Волков

    Евгений Волков
    1 час назад

    Undertaker 29 минут назад

    Видимо вы чаще захаживаете за сладкоголосыми девица и, чем Борис. Борис, ты не прав, ммм"

    Живу рядом, поэтому постоянно вижу их работу. Хозяину этого заведения важна выручка. Вокруг здания развёл гадюшник, но люди всё равно идут туда. Полиция в этой ситуации проявляет бессилие, её просто не запускают внутрь, а жильцы дома "пожинают плоды" пьяных ночей.

  • Undertaker

    Undertaker
    53 минуты назад

    Может спрут в верхах, всё везде схвачено?

  • inoy

    inoy
    30 минут назад

    все караоке работают!!!

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