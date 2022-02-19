В Благовещенске двое разбойников изрезали мужчину и похитили у него банковскую карту

В областном центре двое благовещенцев совершили разбойное нападение. Трое мужчин выпивали вместе, один из них в итоге оказался жертвой.

Как пояснил пострадавший, с собутыльниками он ранее был незнаком. Пьянка переросла в ссору. Двое мужчин крепко избили товарища да ещё и воспользовались ножом. Получив несколько колото-резаных ран, потеряв куртку и банковскую карту, пострадавший сбежал и оказался в больнице. Медики, увидев раны, немедленно сообщили в полицию.

Правоохранительные органы объявили розыск подозреваемых. Выяснилось, что один из них пытался снять деньги с похищенной карточки, но безуспешно. Это момент попал на видео с камер наблюдения в одном из благовещенских магазинов. Обоих разбойников удалось задержать, в их отношении возбуждено уголовное дело.

— Один из задержанных водворен в изолятор временного содержания, в отношении второго избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении, – уточняют в пресс-службе управления МВД РФ по Амурской области.