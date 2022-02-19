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19февраля
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сегодня, 09:58 2

В Благовещенске двое разбойников изрезали мужчину и похитили у него банковскую карту

Их задержали по горячим следам

В Благовещенске двое разбойников изрезали мужчину и похитили у него банковскую карту
Фото: pixabay.com

В областном центре двое благовещенцев совершили разбойное нападение. Трое мужчин выпивали вместе, один из них в итоге оказался жертвой.

Как пояснил пострадавший, с собутыльниками он ранее был незнаком. Пьянка переросла в ссору. Двое мужчин крепко избили товарища да ещё и воспользовались ножом. Получив несколько колото-резаных ран, потеряв куртку и банковскую карту, пострадавший сбежал и оказался в больнице. Медики, увидев раны, немедленно сообщили в полицию.

Правоохранительные органы объявили розыск подозреваемых. Выяснилось, что один из них пытался снять деньги с похищенной карточки, но безуспешно. Это момент попал на видео с камер наблюдения в одном из благовещенских магазинов. Обоих разбойников удалось задержать, в их отношении возбуждено уголовное дело.

— Один из задержанных водворен в изолятор временного содержания, в отношении второго избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении, – уточняют в пресс-службе управления МВД РФ по Амурской области.

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#криминал #происшествия

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Комментарии
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  • Рудольф Шнапс

    Рудольф Шнапс
    3 часа назад

    "Не пей ,- *козлёночком* будеш " (с)

  • Undertaker

    Undertaker
    2 часа назад

    Скорее не нужно поить неблагодарных и выпивать с кем попало, такого контингента хватает

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