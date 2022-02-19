В Амурской области закончилось расследование дела женщины-наркокурьера

Прокуратура Амурской области направила в Бурейский районный суд уголовное дело жительницы Хабаровска, которая обвиняется в незаконной перевозке наркотиков без цели их сбыта.

Как известно из материалов расследования, которое вели сотрудники управления ФСБ, находясь в Свободном женщина согласилась на предложение неизвестного лица о перевозке наркотиков, общим весом более 1,2 килограмма.

Вознаграждение должно было составить 50 тысяч рублей, но на территории Бурейского района автомобиль был остановлен, наркотики изъяты.

В настоящее время женщина находится в следственном изоляторе, самое суровое наказание за подобное преступление может составить до 15 лет лишения свободы, с крупным денежным штрафом рассчитываемым из дохода осуждённого, сообщает прокуратура Амурской области.