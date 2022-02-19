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19февраля
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сегодня, 08:15 1

В Амурской области закончилось расследование дела женщины-наркокурьера

Попытка заработка обернулась уголовным преследованием

В Амурской области закончилось расследование дела женщины-наркокурьера
Фото: pixabay.com

Прокуратура Амурской области направила в Бурейский районный суд уголовное дело жительницы Хабаровска, которая обвиняется в незаконной перевозке наркотиков без цели их сбыта.

Как известно из материалов расследования, которое вели сотрудники управления ФСБ, находясь в Свободном женщина согласилась на предложение неизвестного лица о перевозке наркотиков, общим весом более 1,2 килограмма.

Вознаграждение должно было составить 50 тысяч рублей, но на территории Бурейского района автомобиль был остановлен, наркотики изъяты.

В настоящее время женщина находится в следственном изоляторе, самое суровое наказание за подобное преступление может составить до 15 лет лишения свободы, с крупным денежным штрафом рассчитываемым из дохода осуждённого, сообщает прокуратура Амурской области.

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#Дальний Восток #закон #криминал #происшествия

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Комментарии
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  • DimonS

    DimonS
    14 минут назад

    "женщина согласилась на предложение неизвестного лица о перевозке наркотиков"

    ...Разгребя лапшу руками

    На своих ушах мясистых...

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