В Амурской области готовят мастер-планы по развитию туризма

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Дальний Восток должен стать местом притяжения туристов. Опережающее развитие региона президент России Владимир Путин назвал ключевым приоритетом. По его поручению в регионах готовят мастер-планы для перспективных центров роста. Так, один из проектов готов для Сахалина. Его реализация обеспечит острову рост турпотока к 2030 году в четыре раза. Разработка мастер-планов ведется и в Амурской области.

— Правительство активно работает над обеспечением социально-экономического роста в дальневосточных регионах. Сахалинская область – единственный субъект страны, расположенный на островах. Эта особенность, а также удаленность от центральной части России ограничивает его доступность для туристов. Развивать туристический Сахалин необходимо в комплексе – строить отели для всесезонного отдыха, использовать экотехнологии, обеспечивать транспортную связанность территории. Благодаря инструментам нацпроекта «Туризм и индустрия гостеприимства» мы сможем решать эти задачи, – прокомментировал заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Чернышенко.

Однако несмотря на удаленность, популярность Сахалина среди туристов растет. Сейчас чаще всего регион посещают жители Москвы, Санкт-Петербурга, а также крупных городов Дальнего Востока. Любителей активного отдыха и зимних видов спорта из Амурской области также привлекает сахалинская природа и горнолыжный курорт «Горный воздух». К слову, «Горный воздух» и территория природного экологического туризма «Лагуна Буссе» станут ключевыми проектами для туристического развития региона.

С этого года началась активная разработка мастер-планов для перспективных центров роста и в Амурской области, рассказали в региональном минэкономразвития. По поручению президента проекты создадут для Благовещенска, Свободного, Тынды, Белогорска и Циолковского.

— Большой акцент на развитие туристической отрасли в процессе создания мастер-планов делается в каждой из озвученных территорий. Основным драйвером развития экономики туризм должен стать в Благовещенске, – рассказала первый замминистра экономического развития и внешних связей области Екатерина Киреева.

По словам Екатерины Петровны, из-за своего уникального географического положения столица Приамурья обладает большим потенциалом для привлечения российских и зарубежных туристов. Для ее развития здесь запланированы и уже реализуются системообразующие инвестпроекты: построен международный мост через реку Амур, идет строительство трансграничной канатной дороги и нового моста через реку Зея, ведется работа по реконструкции международного терминала аэропорта.

— Новым центром притяжения туристов в ближайшие годы станет пространство Трибуна-холл на новом участке набережной пограничной реки, рассматривается проект арт-кластера «Казармы» на месте бывшего военного городка XIX века. Он позволит создать новое место для притяжения молодежи и презентации русской культуры на высоком уровне для иностранных гостей, – поделилась планами Екатерина Киреева.

В мастер-планах Свободного и Циолковского ставку сделают на развитие промышленного туризма. Привлечь путешественников помогут газо-химические объекты, а также единственный в России гражданский космодром.

После перерыва из-за пандемии коронавируса с этого года на космодроме возобновились экскурсии. Желающих посетить Восточный оказалось так много, что туристы разобрали все путевки на весну. Теперь турфирмы принимают заявки на лето.

Местом притяжения туристов может стать Тында. Через два года город отметит значимое событие – 50-летие БАМа. Столицу Байкало-Амурской магистрали посетит большое количество гостей, что станет стимулом для создания новый туристической инфраструктуры и комфортной городской среды. Правительство региона уже приступило к разработке плана празднования юбилея.