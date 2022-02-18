Благовещенец пытался убить знакомого топором
Ранее судимый за убийство мужчина попробовал ещё раз, но не получилось
Накануне судебной коллегией по уголовным делам Амурского областного суда рассмотрена жалоба жителя Благовещенска, которому ранее был вынесен приговор за покушение на убийство.
Ранее судимый, в том числе за убийство, гражданин поссорился на бытовой почве с другим мужчиной во время распития крепких напитков. Выйдя из помещения, он взял топор, вошёл обратно и ударил по голове сидевшего к нему спиной мужчину. Получивший удар вскочил на ноги и выбил у нападающего из рук топор.
Рассматривая дело, суд принял решение осудить нападавшего по статье «Покушение на убийство» в связи с тем, что у него имелся умысел, который ему не дали довести до конца.
Осуждённый и его защитник обжаловали приговор в областном суде, но коллегия, также усмотрев умысел в действиях осуждённого, оставила приговор без изменения, сообщает пресс-служба Амурского областного суда.
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