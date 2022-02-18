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18февраля
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сегодня, 19:23 0

Благовещенец пытался убить знакомого топором

Ранее судимый за убийство мужчина попробовал ещё раз, но не получилось

Благовещенец пытался убить знакомого топором
Фото: pixabay.com

Накануне судебной коллегией по уголовным делам Амурского областного суда рассмотрена жалоба жителя Благовещенска, которому ранее был вынесен приговор за покушение на убийство.

Ранее судимый, в том числе за убийство, гражданин поссорился на бытовой почве с другим мужчиной во время распития крепких напитков. Выйдя из помещения, он взял топор, вошёл обратно и ударил по голове сидевшего к нему спиной мужчину. Получивший удар вскочил на ноги и выбил у нападающего из рук топор.

Рассматривая дело, суд принял решение осудить нападавшего по статье «Покушение на убийство» в связи с тем, что у него имелся умысел, который ему не дали довести до конца.

Осуждённый и его защитник обжаловали приговор в областном суде, но коллегия, также усмотрев умысел в действиях осуждённого, оставила приговор без изменения, сообщает пресс-служба Амурского областного суда.

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#закон #криминал #происшествия

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