Темпы заболеваемости COVID-19 в Амурской области снижаются

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Руководитель Амурского Роспотребнадзора Ольга Курганова рассказала, что в Амурской области темпы заболеваемости COVID-19 снижаются.

— Приамурье находится на пиковой фазе заболеваемости. Темп прироста за неделю составил 87 %. Однако на прошлой неделе прирост был значительно выше – в четыре раза в сравнении с предыдущим периодом. Таким образом, эпидемиологически мы можем констатировать снижение темпов прироста заболеваемости, – пояснила Ольга Курганова.

По информации главного санитарного врача области, рост заболеваемости сейчас наблюдается в муниципалитетах, а в Благовещенске темпы снижаются. Это свидетельствует об угасании эпидемии.

У 99 % инфицированных COVID-19 заболевание протекает в лёгкой форме. Фиксируется снижение доли внебольничных пневмоний – 1,2 % от общего объема. В целом заболеваемость COVID-19, протекающая в форме внебольничных пневмоний, снизилась на 31 %. Но пока в регионе еще сохраняется циркуляция штамма «дельта», сообщает управление Роспотребнадзора по Амурской области.