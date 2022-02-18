В Амурской области три учреждения для пожилых и инвалидов переходят на карантин

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По решению амурского оперативного штаба по борьбе с коронавирусом три государственных стационарных организации социального обслуживания для граждан пожилого возраста и инвалидов переводятся в режим изоляции. Такой режим предусматривает двухсменный график работы с продолжительностью смены 14 дней.

— В наших учреждениях хороший процент вакцинации и ревакцинации как жителей, так и сотрудников. Из восьми учреждений для взрослого населения переводится в закрытый режим три: Усть-Ивановский психоневрологический интернат, Архаринский дом-интернат и пансионат «Приозёрье». Это учреждения, в которых на сегодняшний день зафиксированы случаи заболевания, – объяснила ситуацию министр социальной защиты населения области Наталья Киселёва.

Кроме этого, сотрудники минсоцзащиты отметили, что приостанавливается работа и профилактического отделения пансионата «Приозёрье». Амурчане, которые должны были заехать в ближайшее время по путёвкам, предупреждены о переносе заезда.

После улучшения санитарно-эпидемиологической обстановки в регионе стационарные организации социального обслуживания вернутся к своему обычному режиму работы, сообщает пресс-служба правительства Амурской области.