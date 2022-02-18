В Амурской области выявили 1 492 новых случая коронавируса

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По данным управления Роспотребнадзора по Амурской области, не привиты против коронавируса были 1 112 человек из общего числа заболевших. У 1 483 человек заболевание протекает в виде ОРВИ (99 %), у девяти – в виде пневмонии (1 %).

Темп прироста за последние сутки составил 2,0 %. Показатель заболеваемости – 9 600,23 на 100 тысяч населения.

С нарастающим итогом в области заболели 75 059 человек. 59 365 человек выздоровели, 708 скончались.