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18февраля
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сегодня, 17:33 1

В Амурской области выявили 1 492 новых случая коронавируса

Госпитализировали 142 человека

В Амурской области выявили 1 492 новых случая коронавируса
Фото: pixabay.com

За прошедшие сутки в Амурской области выявили 1 492 новых случая коронавируса. Как сообщает портал стопкоронавирус.рф, 79 человек выздоровели, летальных случаев нет.

По данным управления Роспотребнадзора по Амурской области, не привиты против коронавируса были 1 112 человек из общего числа заболевших. У 1 483 человек заболевание протекает в виде ОРВИ (99 %), у девяти – в виде пневмонии (1 %).

Темп прироста за последние сутки составил 2,0 %. Показатель заболеваемости – 9 600,23 на 100 тысяч населения.

С нарастающим итогом в области заболели 75 059 человек. 59 365 человек выздоровели, 708 скончались.

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#COVID 19 #здоровье #медицина

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Комментарии
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  • inoy

    inoy
    1 час назад

    как раз к 21,02 будет 1500 чел. QQQQR

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