В Амурской области выявили 1 492 новых случая коронавируса
Госпитализировали 142 человека
За прошедшие сутки в Амурской области выявили 1 492 новых случая коронавируса. Как сообщает портал стопкоронавирус.рф, 79 человек выздоровели, летальных случаев нет.
По данным управления Роспотребнадзора по Амурской области, не привиты против коронавируса были 1 112 человек из общего числа заболевших. У 1 483 человек заболевание протекает в виде ОРВИ (99 %), у девяти – в виде пневмонии (1 %).
Темп прироста за последние сутки составил 2,0 %. Показатель заболеваемости – 9 600,23 на 100 тысяч населения.
С нарастающим итогом в области заболели 75 059 человек. 59 365 человек выздоровели, 708 скончались.
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