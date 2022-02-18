Роза Сябитова объяснила, почему не дружит с Ларисой Гузеевой

По словам Сябитовой, Гузеева сразу заявила о том, что они не дружат, потому что они – семья. Актриса отметила, что для неё коллега теперь как родственница, поэтому она никому не позволит говорить про неё плохо.

В эфире YouTube-шоу «Алёна, блин!» телесваха призналась, что считает Гузееву своим учителем и авторитетом. Она уважает Ларису за сильный характер и умение постоять за себя. Сябитова отметила, что её коллега не любит, когда она называет её учителем, но она всегда будет для неё главной.

Когда в прошлом году Гузеева заболела коронавирусом и попала в больницу, Роза очень переживала за неё, но не стала ей звонить. По её словам, они все просто ждали, молились и верили, что всё будет хорошо.

Тогда ведущая программы «Давай поженимся!» почти месяц провела в больнице. Лариса до сих пор страдает от последствий болезни и жалуется на бессонницу, перемены настроения и усталость. Также у неё начались проблемы с памятью, что негативно сказывается на работе. Гузеева признаётся, что стала часто путать и забывать слова.