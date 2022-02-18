На Сахалине завели уголовное дело на человека, общавшегося с экстремистами

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Следователи Южно-Сахалинска завели уголовное дело на иностранца, который не сообщил в правоохранительные органы о преступлении, хотя узнал о теракте из переписки со своими приятелями.

По данным следственного комитета по Сахалинской области, гражданин общался со знакомыми в соцсетях и выяснил, что они придерживаются экстремистских взглядов. В 2015 году приятели уехали из города и вступили в ряды террористов, а позже участвовали в боевых действиях.

Мужчина не сообщил об этом в полицию. В настоящее время расследование продолжается, сообщает РИА ФАН.