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18февраля
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сегодня, 17:18 2

В Благовещенске готовятся к весеннему паводку

Коммунальщики начинают работы по предотвращению затопления территории

В Благовещенске готовятся к весеннему паводку
Фото: pixabay.com

Подготовка к пропуску весенних паводковых вод стартовала в областном центре. Мероприятия обсудили на заседании комиссии по предупреждению и ликвидации ЧС.

Основные меры направлены на беспрепятственный отвод воды с территории города. Мостовые переходы, под которыми протекают реки Бурхановка и Чигиринка, нормальные, тем не менее во время таяния снега их будут дополнительно контролировать. В Белогорье и Садовом очистили от наледи проезжую часть улицы Ключевой. Чтобы предотвратить попадание на дорогу грунтовых вод, отсыпали заграждение. В посёлке Мясокомбинат расчистили русло, по которому вода будет отводиться от жилых строений. Места выхода воды на проезжую часть отсыпали.

С территории города вывозят снег, создали запас инертных материалов. В ГСТК сформировали аварийно-восстановительную бригаду, которая будет экстренно реагировать на все ситуации в период таяния снега. В её составе десять вакуумных машин, шесть единиц специальной техники.

После наступления тепла, планируется пропаривать дренажные трубы в посёлке Новый, в Белогорье по улицам Подгорной, Заводской, Ключевой, в селе Садовое по улице Школьной, на выходах в Бурхановку по улицам Театральной, Чайковского, Лазо, а также на пересечении улиц Ленина и Нагорной. Ливневые коллекторы очистят и промоют. Расконсервировать дождевые колодцы специалисты ГСТК планируют с 22 марта.

— Вместе с тем вызывает опасение состояние водоотводного канала, расположенного на землях Благовещенского района. При его обследовании управлением выявлено наличие льда в мостовых переходах и отводных трубах. В паводковый период это может создать угрозу подтопления проезжей части и подвалов жилых домов микрорайона по улице Воронкова. Также особое внимание необходимо обратить на состояние трубчатых переходов в сёлах Верхенеблаговещенское, Садовое и расположенных в них водоёмах, – рассказал Игорь Темнюк, начальник управления по делам ГО ЧС Благовещенска.

В администрации района сообщили, что ситуация находится на контроле, работы по очистке запланированы. Специалисты будут следить за ситуацией. Все органы, обеспечивающие ликвидацию ЧС сформированы и готовы, сообщает пресс-служба администрации Благовещенска.

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#большая вода #дороги #ЖКХ #МЧС

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Комментарии
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  • Виталий Злочевский

    Виталий Злочевский
    43 минуты назад

    Думаю, что самый эффективный метод противодействия летнему паводку таков - "попросить" Зейскую ГЭС сделать сбросы в июне не накапливая воду и запретить сбросы в августе. Иначе вам удачи не видать! По статистике это должно быть так.

  • Виталий Злочевский

    Виталий Злочевский
    42 минуты назад

    А весенний паводок обычно проходит терпимо.

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