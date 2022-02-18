В Благовещенске готовятся к весеннему паводку

Подготовка к пропуску весенних паводковых вод стартовала в областном центре. Мероприятия обсудили на заседании комиссии по предупреждению и ликвидации ЧС.

Основные меры направлены на беспрепятственный отвод воды с территории города. Мостовые переходы, под которыми протекают реки Бурхановка и Чигиринка, нормальные, тем не менее во время таяния снега их будут дополнительно контролировать. В Белогорье и Садовом очистили от наледи проезжую часть улицы Ключевой. Чтобы предотвратить попадание на дорогу грунтовых вод, отсыпали заграждение. В посёлке Мясокомбинат расчистили русло, по которому вода будет отводиться от жилых строений. Места выхода воды на проезжую часть отсыпали.

С территории города вывозят снег, создали запас инертных материалов. В ГСТК сформировали аварийно-восстановительную бригаду, которая будет экстренно реагировать на все ситуации в период таяния снега. В её составе десять вакуумных машин, шесть единиц специальной техники.

После наступления тепла, планируется пропаривать дренажные трубы в посёлке Новый, в Белогорье по улицам Подгорной, Заводской, Ключевой, в селе Садовое по улице Школьной, на выходах в Бурхановку по улицам Театральной, Чайковского, Лазо, а также на пересечении улиц Ленина и Нагорной. Ливневые коллекторы очистят и промоют. Расконсервировать дождевые колодцы специалисты ГСТК планируют с 22 марта.

— Вместе с тем вызывает опасение состояние водоотводного канала, расположенного на землях Благовещенского района. При его обследовании управлением выявлено наличие льда в мостовых переходах и отводных трубах. В паводковый период это может создать угрозу подтопления проезжей части и подвалов жилых домов микрорайона по улице Воронкова. Также особое внимание необходимо обратить на состояние трубчатых переходов в сёлах Верхенеблаговещенское, Садовое и расположенных в них водоёмах, – рассказал Игорь Темнюк, начальник управления по делам ГО ЧС Благовещенска.

В администрации района сообщили, что ситуация находится на контроле, работы по очистке запланированы. Специалисты будут следить за ситуацией. Все органы, обеспечивающие ликвидацию ЧС сформированы и готовы, сообщает пресс-служба администрации Благовещенска.