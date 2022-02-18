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18февраля
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сегодня, 16:32 1

В Благовещенске открылся виртуальный музей спорта

Проект действует в инстаграм-аккаунте

В Благовещенске открылся виртуальный музей спорта
Фото: @sport_museum.blag

Проект виртуального музея спорта создан управлением по физической культуре, спорту и делам молодёжи администрации города Благовещенска. Он знакомит своих виртуальных посетителей с историей спорта Приамурья от дореволюционных лет и до советского периода.

Пока в инстаграм-аккаунте @sport_museum.blag девять публикаций. В виртуальном музее спорта можно узнать, например, как прошёл шлюпочный поход из Благовещенска во Владивосток в 1934 году, зачем амурчане отправились на лыжах в Москву и по какому поводу на «Спартаке» в 1967 году собралось 10 тысяч горожан. Также здесь показано, как масштабно в Благовещенске отпраздновали награждение Амурской области орденом Ленина, сообщает пресс-служба администрации города Благовещенска.

— Проект появился в рамках объявленного в России года сохранения культурного наследия. То, как все народы объединялись и масштабно проводили спортивные события, – это настоящее культурное наследие. Важно его помнить и сохранять для будущих поколений, – отметила начальник управления по физической культуре, спорту и делам молодёжи Оксана Климова.

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#интернет #мэрия #соцсети #спорт

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Комментарии
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  • Виталий Злочевский

    Виталий Злочевский
    40 минут назад

    Хорошее дело!

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