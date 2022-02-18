Ляйсан Утяшева рассказала, как её похитили в детстве из-за проблем отца

Ляйсан Утяшева стала героиней интервью Ирины Шихман. Спортсменка рассказала, что однажды в детстве её похитили и увезли в какой-то аул. Девочку никто не обижал, но в какой-то момент у неё отрезали косичку, «чтобы папа приехал».

Тогда Ляйсан удалось сбежать через форточку. По словам гимнастки, женщина в доме подсказала ей, как это сделать. Она выбежала на дорогу и смогла поймать машину, которая отвезла её в Волгоград.

Отец Утяшевой сначала работал учителем истории и был любящим родителем. Но после того, как он занялся бизнесом, пристрастился к алкоголю и стал настоящим тираном. Ранее спортсменка признавалась, что всё детство прожила в страхе, что отец опять придёт нетрезвый и «снова начнётся».

Мать Ляйсан была простым библиотекарем. Несмотря на то что муж поднимал на неё руку, женщина долгое время продолжала его защищать. Но однажды мама гимнастки всё-таки приняла решение расстаться с супругом и заняться спортивной карьерой дочери. Десять лет назад женщина умерла от инфаркта.