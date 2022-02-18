Амурских предпринимателей научат онлайн-экспорту товаров в Южную Корею

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Амурские бизнесмены узнают об основных принципах работы электронных площадок Naver и Coupang, которые сегодня составляют порядка 25 % онлайн-рынка Южной Кореи, а также об этапах подготовки к экспорту и о том, как лучше всего оценить свои возможности. Специализированное обучение для бизнеса организует Минэкономразвития РФ.

Вебинар на тему «Онлайн-экспорт через электронные торговые площадки Южной Кореи – Naver, Coupang» пройдет 18 февраля с 10:00 по 12:00 московского времени на платформе Synergy.Online. Вебинар для всех участников бесплатный.

Предварительная регистрация и авторизация не требуются, сообщает пресс-служба минэкономразвития и внешних связей Амурской области.