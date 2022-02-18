Рысь, гуляющую по Благовещенску, обнаружили охотоведы

Фото: Скриншот видео очевидцев

В среду, 16 февраля, охотоведы выезжали на поиски рыси, которую заметили и засняли на видео горожане, но обнаружили только её следы. Два дня спустя лесную красавицу заметили в районе улицы Амурской,1. Специалисты, приехав в указанное место, нашли её в одной из построек. Чтобы избежать конфликтных ситуаций, они отогнали местных собак и продолжили дежурство. Как только будет возможность, охотоведы прогонят рысь в дикую природу, сообщает пресс-служба управления животного мира Амурской области.

Корреспондент Амур.инфо уточнила у специалистов управления, каким образом можно «заставить» рысь уйти из города.

— Пока рысь так и не вышла из укрытия. Но она вполне может ночью перейти Зею по льду обратно, откуда пришла. Внешне это абсолютно здоровое животное, реабилитация ей не требуется. Необходимо просто дать хищнице уйти в лес. Наши сотрудники контролируют это место. Как только рысь выберется из постройки, нам позвонят местные охранники, и мы поедем опять, – рассказали в охотуправлении.

По словам специалистов ведомства, главное – не дать животному возможность опять выйти на улицы города. Поэтому, увидев людей, она убежит в лес.