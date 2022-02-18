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18февраля
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Аглая Тарасова призналась, что жалеет о съёмках в фильме про марафон Блиновской

Тарасова рассказала, что ничего не знала о бизнесе Елены Блиновской

Аглая Тарасова призналась, что жалеет о съёмках в фильме про марафон Блиновской
Фото: goodhouse.ru

Актриса Аглая Тарасова высказалась о своём участии в фильме «Марафон желаний» (16+) про курс блогера Елены Блиновской. По словам артистки, на момент съёмок она ничего не знала об Instagram-коуче, и сейчас жалеет о работе в этом проекте, пишет ФАН.

Фильм «Марафон желаний» вышел в 2020 году. Аглая Тарасова сыграла в картине главную роль, но пожалела об этом, когда узнала о бизнесе Елены Блиновской.

В эфире программы «Кино в деталях» на СТС актриса рассказала, что на пробы её пригласила режиссёр и сценаристка Даша Чаруша. На тот момент Аглая ничего не знала про Блиновскую. Только перед премьерой она увидела в соцсетях сообщение блогера о том, что сбылась её мечта — про неё сняли фильм.

По словам Тарасовой, после этого у неё началась истерика, она начала звонить режиссёру и продюсерам, спрашивая, почему её не предупредили. Актрисе объяснили, что Елена лишь была в числе продюсеров, давала на съёмки деньги и снялась в маленьком эпизоде.

Аглая признаётся, что если бы заранее знала, что это «кино как-то связано с Блиновской, то не снималась бы там». Артистка считает, что бизнес Елена является «инфоцыганством». По её мнению, мечты не имеют отношения к марафонам, которые продают в соцсетях.

Сейчас Тарасовой очень жаль, что после фильма некоторые люди считают её связанной с деятельностью Блиновской.

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#интернет #кино #шоу-бизнес

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