Из-за вспышек африканской чумы свиней в Амурской области ликвидировали более 7 500 животных

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В Приамурье обсуждают повышение уровня биологической безопасности свиноводческих хозяйств до третьего компартмента. На данный момент ни один свинокомплекс в регионе не имеет защиты выше второго компартмента, сообщает правительство Амурской области.

В 2022 году на территории Приамурья зафиксировали три очага АЧС, все они – в дикой фауне. Однако риск заноса опасной инфекции в населённые пункты остаётся серьёзным.

На территории региона ведется постоянная профилактическая работа, ежедневно проводится дезинфекция. Силами управления по охране животного мира области во всех районах ведется работа по сокращению численности дикого кабана. Данные животные – основной источник распространения АЧС. В 2021 году больше половины всех случаев было зафиксировано именно в дикой фауне.

— К сожалению, не все хозяйства имеют реальную возможность повысить степень своей биологической безопасности до третьего компартмента. В сложившихся условиях это означает риск заноса на предприятие опасного вируса. Чаще всего АЧС «приносят» на одежде или обуви, с транспортом или с кормами. На сегодняшний день амурский минсельхоз готов оказать аграриям поддержку при строительстве новых свиноводческих комплексов при условии соблюдений требований к биологической безопасности. Небольшим хозяйствам, которые не могут обеспечить нужный уровень защиты и не рассматривают возможность нового строительства, мы рекомендуем подумать о переходе на альтернативное животноводство, – прокомментировал начальник амурского управления ветеринарии Сергей Самохвалов.